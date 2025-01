Santa Catarina aumenta em 289% o número de cirurgias eletivas e segue como destaque nacional

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Arquivo/Secom

Investimentos do Governo do Estado e a priorização para reduzir o tempo de espera das cirurgias eletivas vem colocando Santa Catarina, mais uma vez, em destaque nacional. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde confirmam o crescimento de 289% em relação a 2023. De janeiro a novembro de 2024 o Estado realizou 268.061 mil procedimentos, enquanto em 2023 foram 68.912 mil. Eram pessoas que estavam há anos aguardando por um procedimento eletivo e que finalmente estão sendo atendidas.

“A Saúde da nossa gente é prioridade, por isso, implantamos o programa para resolver o problema dessa fila reprimida, de termos pessoas que estavam há mais de 10 anos aguardando uma cirurgia. Isso não vai mais acontecer. Estamos passando a saúde a limpo, melhorando as estruturas dos hospitais próprios e destinando recursos para o atendimento na ponta”, afirma o governador Jorginho Mello.

O Governo do Estado aportou ao conjunto de hospitais municipais e filantrópicos mais de R$ 585 milhões no ano passado para a realização das cirurgias eletivas, no programa estadual de cirurgias “Fila Zero”. Deste valor total, R$ 41 milhões foram repassados pelo Ministério da Saúde, dentro do Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF), cerca de 7% do valor investido.

Os dados expressivos são reflexo do Programa de Valorização dos Hospitais e também da Tabela Catarinense que paga até 12 vezes a mais do valor disponibilizado pelo SUS lançado em dezembro de 2023. Somente no Programa de Valorização dos Hospitais o Estado repassou às unidades hospitalares R$ 680 milhões em 2024.

“A execução das cirurgias são feitas pelos hospitais, com seus profissionais e trabalhadores da saúde e nós temos que agradecer o empenho de todos e avançar ainda mais. Seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, nosso objetivo é que todos os pacientes sejam atendidos em um tempo digno e o mais próximo de suas casas”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

