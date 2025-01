Samu investe em tecnologia para agilizar atendimento

A partir desta quarta-feira, 29, as Unidades de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São José, na Grande Florianópolis, passam a contar com um aplicativo que aprimora o acionamento e deslocamento das ambulâncias. A ferramenta já é utilizada nas Unidades de Suporte Avançado (USA) e registra o recebimento de ocorrências diretamente nos smartphones das equipes.

“Isso traz um ganho significativo no tempo entre o acionamento até a chegada da ambulância ao local da ocorrência. O dispositivo ainda conta com a possibilidade do envio de imagens em tempo real ao médico regulador que gerencia a ocorrência, o que possibilita diagnóstico mais rápido e preciso”, explica Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde.

Após a fase testes nas USBs de São José, o aplicativo será utilizado em outros municípios. A ferramenta também traz mais confiabilidade aos dados de deslocamento do veículo, melhorando o tempo resposta, a recepção das informações de forma digital e o deslocamento seguro em tempo real, onde se localiza a ocorrência.

Outro benefício do aplicativo é o envio seguro das informações e imagens para as equipes da Central de Regulação de Urgência. “Além dos profissionais contarem com prontuário digital, a ferramenta oferece sistema prático, intuitivo e com funcionamento off-line, facilidade no envio e inserção de dados, preenchimento completo dos antecedentes do paciente com opções disponíveis na própria solução ou inseridas pela equipe, sinais vitais do paciente em atendimento”, destaca o superintendente.

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]