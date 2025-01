Blefaroplastia é o 3º procedimento mais realizado em 2023

A busca por um olhar mais jovem impulsiona a blefaroplastia para o topo do ranking mundial de cirurgias estéticas, segundo dados do International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). No Brasil, essa tendência se confirma com o procedimento ocupando o terceiro lugar entre os procedimentos cirúrgicos mais populares em 2023.

Segundo a ISAPS, os cinco procedimentos cirúrgicos mais populares são a lipoaspiração, aumento dos seios, cirurgia de pálpebras, rinoplastia e abdominoplastia. Para o oftalmologista Dr. Sergio Crivelin, os índices são um reflexo de algo já observado no consultório: o impacto que o olhar tem na autoestima e na qualidade de vida das pessoas.

“A blefaroplastia, tanto no Brasil quanto no mundo, se destaca porque vai além de uma questão estética. Ela resgata um olhar mais jovem, descansado e feliz, algo que influencia diretamente na maneira como nos sentimos e nos comunicamos com o mundo”, afirma o médico, que é especialista em blefaroplastia.

Ele ressalta que os brasileiros estão cada vez mais conscientes da importância do olhar. “Isso também reforça a missão de um especialista na área: oferecer técnicas seguras e resultados naturais, sempre respeitando a individualidade de cada paciente. Afinal, o olhar é único”, frisa.

Crivelin possui dezesseis anos de experiência em blefaroplastia e é mentor do curso para médicos “Segredos da Blefaroplastia”. Em sua 20ª edição, o curso já formou mais de 350 médicos na modalidade presencial e mais de 3 mil alunos de todo o país no formato on-line.

Procedimento pode solucionar diversos incômodos

Segundo Crivelin, diversos incômodos podem ser solucionados com a blefaroplastia, a começar pelo excesso de pele nas ordens superiores, que pode causar o chamado “olhar cansado” e, até mesmo, prejudicar o campo de visão.

“O procedimento também é uma alternativa para bolsas de gordura nas sombras inferiores, que dão a aparência de inchaço ou olheiras permanentes, mesmo após uma boa noite de sono”, afirma. “Além disso, a modalidade é uma opção para o problema de flacidez e rugas ao redor dos olhos, que acentuam o envelhecimento e tiram a vitalidade do rosto”, explica.

O especialista ainda destaca que a blefaroplastia pode ajudar com assimetrias ou imperfeições que comprometem a harmonia do olhar.

“Além da parte estética, há um impacto emocional positivo. Os pacientes relatam uma melhora significativa na autoestima e na confiança, sentindo-se mais interessados e felizes em situações do dia a dia, como tirar fotos ou socializar”, diz o médico.

Blefaroplastia pode ser indicada para condições de saúde

De acordo com Crivelin, a blefaroplastia vai além da estética e pode ser indicada por motivos de saúde. “Um dos casos mais comuns é o excesso de pele nas pálpebras superiores, algo que pode chegar a comprometer o campo visual, dificultando atividades cotidianas como ler”.

Segundo o médico oftalmologista, outro problema que pode ser solucionado com a modalidade é a ptose palpebral, que ocorre quando a pálpebra superior é caída devido a uma fraqueza da musculatura. “Isso pode causar desconforto visual e forçar o paciente a compensar levantando as sobrancelhas ou inclinando a cabeça”, explica.

Ele ressalta que a blefaroplastia também ajuda em casos de blefarite crônica, onde o excesso de pele facilita o acúmulo de secreções, piorando a intensidade das margens das lesões. “Além disso, a cirurgia pode aliviar sintomas de tensão ocular ou dor de cabeça. Essas condições mostram como o procedimento pode melhorar não só a estética, mas também a qualidade de vida”, observa.

Pré e pós-operatório exige atenção

Segundo Crivelin, é necessário prestar atenção aos cuidados pré e pós-operatórios de quem realiza uma cirurgia de blefaroplastia.

“O pré-operatório inclui avaliação detalhada da saúde, análise das estruturas ao redor dos olhos e orientações como evitar medicamentos que aumentam o risco de sangramento”, afirma. “O paciente deve seguir as orientações de jejum e ter um acompanhante no dia da cirurgia”, explica.

O mentor do curso para médicos “Segredos da Blefaroplastia” conta que, após o procedimento, é necessário repouso relativo e compressas frias nos primeiros dias.

“Além disso, recomendamos que o paciente use os medicamentos prescritos para prevenir infecções e desconfortos e evite exposição solar direta e atividades físicas intensas, com o retorno gradual às atividades normais em cerca de trinta dias”, afirma Crivelin.

Ainda de acordo com o especialista, é preciso deixar de usar maquiagens nos primeiros trinta dias. “Os resultados começam a aparecer já no primeiro mês, com cicatrizes quase imperceptíveis após três a seis meses”, explica.

Técnicas combinadas à blefaroplastia podem trazer diferentes resultados

Crivelin comenta que existem várias técnicas complementares que potencializam os resultados da blefaroplastia, proporcionando um rejuvenescimento mais completo. Entre os principais estão:

Cantopexia: eleva o canto dos olhos, melhorando a firmeza e a estética da região;

PIES (Ponto de Interrupção do Excesso de Pele): técnica que permite maior precisão na remoção do excesso de pele;

Preenchimento: usada para reposicionar o volume perdido na região periorbital, suavizando olheiras e dando um aspecto mais jovem;

Laser ou Peelings: podem ser combinados para melhorar a textura da pele ao redor dos olhos.

“Essas combinações trazem resultados ainda mais naturais. Em todo o caso, é preciso verificar as melhores alternativas com um médico especializado”, conclui Crivelin.

