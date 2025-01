Top 10 dos palestrantes mais cotados abre tendências de 2025

As discussões que movimentaram o mercado corporativo em 2024 continuam em destaque em 2025. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a adoção de inteligência artificial (IA) deverá criar 170 milhões de empregos até o fim deste ano, enquanto habilidades humanas, como inteligência emocional e criatividade, se tornarão diferenciais em um mercado cada vez mais automatizado.

Além disso, práticas sustentáveis e conexões humanas no ambiente corporativo devem seguir como prioridades para empresas que buscam alinhar propósito e resultados. Nesse contexto, a DMT Palestras, uma das principais empresas do setor de eventos e treinamentos corporativos, divulgou um levantamento com os palestrantes mais cotados do último ano. A lista reflete especialistas de alta demanda em 2024, cujas ideias circularam pelo mundo dos negócios.

IA e transformação digital

O impacto da IA no mercado foi um dos temas centrais de 2024. Andrea Iorio, especialista em liderança digital e destaque na lista dos palestrantes mais procurados do ano, aponta a importância de investir em habilidades humanas que complementam as capacidades tecnológicas. “Na transformação digital, a tecnologia é o meio, mas o sucesso depende de pessoas preparadas para lidar com a mudança”, afirma. Ele ressalta que características como pensamento crítico se tornam diferenciais para profissionais em um ambiente de automação crescente.

Ricardo Rocha, reconhecido por liderar transformações digitais no varejo brasileiro como o case Magalu, também figura no levantamento de palestrantes de 2024. Ele complementa que a IA deve ser vista daqui em diante como uma infraestrutura essencial para empresas. “A IA ajuda na execução e na precisão das informações, enquanto os humanos focam nas relações e no significado do que estamos oferecendo”, explica Rocha, reforçando a importância de integrar dados estruturados e processos automatizados para maximizar resultados.

Pessoas e propósito

A necessidade de um estilo de liderança mais empático e alinhado ao propósito foi outro tema em destaque. Danni Suzuki, uma das palestrantes mais cotadas de 2024, enfatiza a importância de conexões genuínas nos ambientes corporativos. A atriz e diretora tem especialização em neurociências e comportamento humano — uma vertente de sua carreira que vem ganhando reconhecimento no ambiente empresarial. Ela propõe que lideranças priorizem relações humanas como diferencial competitivo.

Rony Meisler, fundador da Reserva e conhecido pela atuação à frente da AR&Co, figura entre os palestrantes mais requisitados com suas abordagens sobre a transformação cultural dentro das organizações. Para ele, somente as empresas que colocam pessoas no centro das estratégias conseguem alinhar propósito e resultados financeiros de forma autêntica.

João Branco, com 20 anos de experiência em estratégia, marketing digital e experiência do cliente, também se destaca na lista. Em suas palestras, o nome por trás do “Méqui” compartilha técnicas para encantar consumidores e propõe reflexões sobre como profissionais podem buscar mais propósito em suas rotinas. “Sonhe com coisas que tenham profundidade, que terão relevância, que tocarão no fundo da alma. Que não necessariamente sejam grandes em quantidade, em tamanho ou em aparência. Mas que deixarão algo enraizado”, ele recomenda.

Genesson Honorato, palestrante TEDx e referência nacional em RH, inovação e diversidade, reforça que pessoas são o centro de qualquer organização bem-sucedida. Com mais de uma década de experiência na consultoria de multinacionais, ele integra o ranking com abordagens que demonstram como culturas organizacionais fortes, diversidade e novas tecnologias podem alavancar soluções inovadoras e impactantes.

Juliana Bley, especialista em bem-estar organizacional e segurança, também reconhecida no levantamento de 2024, reforça que ambientes corporativos saudáveis são essenciais para produtividade e sucesso. A palestrante defende uma cultura organizacional que priorize a segurança emocional e a prevenção como bases para uma produtividade sustentável.

Sustentabilidade e responsabilidade social

A discussão sobre práticas sustentáveis e responsabilidade social ganhou novo fôlego no último ano, especialmente às vésperas da COP 30 no Brasil. Giuliana Morrone, jornalista, autora do livro "Mitos e Verdades sobre o ESG" e destaque no circuito de palestras de 2024, enfatiza que o compromisso das empresas com o meio ambiente e a comunidade é essencial para sua longevidade. “Não vejo como desenvolvermos sem uma conexão profunda de empresas com propósito, voltada para as pessoas e o ambiente”, destaca.

Morrone também reforça que as transformações efetivas não acontecem da noite para o dia e exigem foco, dedicação e ações concretas. Sua experiência no campo do ESG traduz-se em exemplos práticos. “Conheço muitas empresas que têm triunfado, com aumento de faturamento, associado com cumprimento de metas ambientais, sociais e de governança corporativa. Sem enganação, mas com foco e dedicação”, garante.

Relações humanas e inspiração

Por fim, a criatividade e a cultura também marcaram os eventos empresariais do último ano, com palestrantes do campo artístico que trouxeram abordagens inovadoras para temas de impacto social. Denise Fraga, atriz incluída na lista dos nomes mais requisitados para palcos corporativos em 2024, reflete sobre como as conexões humanas podem transformar a maneira como vivemos e trabalhamos.

Sua mensagem destaca a necessidade de ambientes organizacionais mais empáticos, abertos à colaboração. Conhecida pela habilidade de lançar luz às histórias de pessoas comuns, a artista leva ao mundo do trabalho um recado sobre a necessidade de tornar mais saudáveis as relações presenciais, ao mesmo tempo em que é preciso diminuir a frieza das interações digitais no cotidiano.

Já o músico Marco Túlio Lara, guitarrista da banda Jota Quest que fecha o ranking de 2024, explora como a arte é uma ferramenta poderosa para promover conexões profundas e estimular o desenvolvimento pessoal. Ele mistura teoria e prática ao incluir apresentações ao vivo em suas palestras, tornando o aprendizado mais envolvente.

Top 10 dos palestrantes mais cotados de 2024