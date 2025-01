Quatro das nove vítimas de feminicídio em 2025 eram da região Norte do Estado

Dos nove casos de feminicídio registrados até esta terça-feira, 28, no Rio Grande do Sul, quatro ocorreram na Região Norte. Todas as vítimas foram assassinadas dentro de casa por suspeitos com quem mantinham envolvimento amoroso. A maioria dos autores não possuía antecedentes criminais, dificultando a prevenção por parte dos órgãos de segurança.

Os crimes foram registrados nas cidades de Frederico Westphalen, Ijuí, Carazinho e Machadinho. Em três dos casos, os suspeitos foram presos ou estão sob custódia hospitalar. Em Ijuí, o autor tirou a própria vida após cometer o crime.

A delegada Aline Dequi Palma, da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), destacou que os esforços agora se concentram na prevenção e orientação das vítimas, uma vez que os crimes ocorreram sem histórico prévio de violência registrado.

Feminicídio em Frederico Westphalen

Em um dos casos mais brutais, Ângela Stratmann, de 35 anos, foi morta no dia 16 de janeiro, na localidade de Linha Brondani, interior de Frederico Westphalen. A vítima apresentava sinais de agressões recentes e antigas, e marcas de sangue por toda a casa indicavam a extrema violência do ataque.

O suspeito fugiu após o crime e foi capturado no dia 21, em Mondaí (SC), em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar. Ele já havia sido preso em flagrante por tortura contra Ângela em 2022, mas foi solto no fim de 2023. Após a soltura, o casal retomou o relacionamento.

A investigação, conduzida pelo delegado Jacson Oiliam Boni, apura se a vítima sofreu torturas físicas e psicológicas ao longo dos anos.