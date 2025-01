Polícia Civil prende suspeito de extorsão em Santo Augusto

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (28), um homem suspeito de extorsão em Santo Augusto, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de Santo Augusto, com apoio da Delegacia de Polícia de Chiapetta, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca local.

Além da suspeita de extorsão, o homem também está sendo investigado por crimes contra a vida, crimes de natureza sexual e tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Na semana passada, no dia 21 de janeiro, a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Durante a operação, foram encontradas três porções de cocaína e um simulacro de arma de fogo. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto.