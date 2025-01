Polícia Civil e Brigada Militar aprendem 50kg de maconha em Três Passos

A Polícia Civil de Três Passos, em ação conjunta com a Brigada Militar, apreendeu aproximadamente 50 kg de maconha na terça-feira, 28. A droga estava no porta-malas de um veículo Peugeot 207, que foi interceptado na BR-468, vindo da fronteira com a Argentina.

Os policiais perceberam que o carro trafegava com a traseira rebaixada, o que indicava excesso de carga. Ao tentarem abordar o motorista, ele desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pela BR-468 e RS-305.

Na localidade de Vista Alegre, o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e adentrou uma área de plantação, fugindo a pé e não sendo localizado. No porta-malas do automóvel, foram encontrados 64 tijolos de maconha, totalizando cerca de 50 kg.

O veículo e a droga foram apreendidos, e a Polícia Civil segue investigando o caso.