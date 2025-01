SC abre a colheita de arroz no dia 31 de janeiro com expectativa de produzir mais de 1,2 bilhão de toneladas

Para esta safra de arroz, a Epagri/Cepa estima aumento de 9,5% na produção – Foto: Aires Mariga/Epagri

Na próxima sexta-feira, 31, o município de Turvo, no Sul Catarinense, vai sediar a 7ª Abertura da Colheita do Arroz de Santa Catarina. Para esta safra, a Epagri/Cepa estima uma produção de 1,2 bilhão de toneladas , 9,5% a mais que a anterior. O evento acontece durante o 9º Dia de Campo Dagostin Sementes, na propriedade de Rogério Dagostin, na comunidade de Ponte Alta. O ato solene será às 10h30min.

O dia de campo será nos dias 30 e 31 de janeiro. Cerca de duas mil pessoas devem passar pelo evento, incluindo autoridades políticas, lideranças e comunidade, como o governador do Estado, Jorginho Mello, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, e o presidente da Epagri, Dirceu Leite.

Programação

O dia de campo tem como tema “Semeando história, colhendo o futuro”. A programação conta tour técnico que passará por estações de arroz. No estande da Epagri, o pesquisador da Estação Experimental em Itajaí Klaus Scheuermann vai repassar informações técnicas sobre a antecipação de aplicação de fungicidas. No dia 30 acontecerá ainda oficina culinária “Arroz Gourmet”, com a extensionista da Epagri Anadilse Gonçalves, e dinâmica com drones.

Foto: Reprodução/Secom SC

No segundo dia de evento, além da cerimônia de abertura da colheita de arroz, o evento terá a palestra técnica “Qualidade de aplicação e desafios dos drones de pulverização”, com o pesquisador da AgroEfetiva Vitor Vianna Romani, e o lançamento do cultivar SCS127 CL, desenvolvido pelo Programa de Melhoramento de Arroz da Epagri.

No local haverá exposições de empresas, máquinas e implementos agrícolas. No total, mais de 30 parceiros de negócios e de disseminação de conhecimento estarão presentes. A Epagri é uma das realizadoras do dia de campo, juntamente com a Cooperativa Central Brasileira de Arroz (Brazilrice), Associação Catarinense dos Produtores de Sementes de Arroz Irrigado (Acapsa) e Dagostin Sementes.

Arroz em Santa Catarina

Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e o campeão em produtividade. Com área estável – cerca de 145 mil hectares – este ano a produção será maior devido ao aumento da produtividade média, que deverá ser de 8,73 toneladas por hectare, um aumento de 9,85% em relação à safra passada.

Foto: Reprodução/Secom SC

Conforme lembra a analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Eapgri/Cepa, Glaucia Padrão, a safra passada foi marcada por excesso de chuva, baixa luminosidade e excesso de nebulosidade, o que resultou em muitos problemas como doenças, pragas e baixo desempenho produtivo.

Segundo o coordenador do Programa Grãos, da Epagri, Douglas de Oliveira, para esta safra a expectativa é de que as lavouras se desenvolvam dentro da normalidade, com cultivares de alto potencial produtivo e investimento em tecnologia e melhorias de manejo, resultando nesse aumento de produtividade média e confirmando a tendência observada em anos anteriores. “A expectativa é de safra com resultados favoráveis, haja vista as boas condições climáticas que têm permitido um bom desempenho das lavouras”, diz ele.

Novo cultivar de arroz

Como parte da programação do dia 31 de janeiro, a Epagri lança o cultivar SCS127 CL, desenvolvido pela Empresa na Estação Experimental de Itajaí. A nova variedade é recomendada para cultivo em todas as regiões produtoras de arroz irrigado de Santa Catarina e adequada para arroz branco e parbolizado.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com o pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Itajaí, Laerte Terres, a multiplicação de sementes está ocorrendo junto aos produtores da Acapsa e estará disponível para comercialização para a safra 2025/2026.

Serviço:

O quê: 7ª Abertura da Colheita do Arroz de Santa Catarina

7ª Abertura da Colheita do Arroz de Santa Catarina Quando : 31 de janeiro, às 10h30min

: 31 de janeiro, às 10h30min Onde: Dagostin Sementes – Rodovia Municipal TVO 364 – Turvo, SC

