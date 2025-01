CSCs crescem no Brasil com foco em automação e eficiência

Informações recentes da MIA – Market Intelligence Application, plataforma de dados do IEG sobre os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) no Brasil, apontam avanços significativos no setor, reforçando a relevância desse modelo para a competitividade empresarial.

De acordo com o levantamento feito pela MIA, em 2024, o mercado brasileiro de CSCs manteve o crescimento, com um número maior de empresas aderindo ao modelo. Entre aquelas que já possuíam CSCs consolidados, houve uma ampliação do escopo de atuação e maior implementação de automação em seus processos.

A MIA também ressaltou que os processos transacionais permanecem como a estrutura principal dos CSCs. As funções de Contas a Pagar (90%) e Contas a Receber (80%) estão entre as mais frequentemente alocadas nos Centros.

Porém, os CSCs estão passando por uma transformação, deixando de ser vistos apenas como centros de custo para se destacarem como hubs de inovação e excelência, fornecendo serviços estratégicos. De acordo com a plataforma de dados do IEG, atualmente, 39% dos CSCs disponibilizam soluções de automação de processos para as áreas de negócio.

Lara Pessanha, sócia do IEG e responsável pela área de Inteligência de Mercado da empresa, reforça o papel essencial da tecnologia para impulsionar a eficiência em um CSC, pois essa funcionalidade pode reduzir os custos e melhorar a qualidade das entregas.

“Vale destacar o avanço da Inteligência Artificial (IA), que começou a ganhar mais espaço na estratégia dos CSCs brasileiros, devido ao seu enorme potencial de transformação e inovação”, ressalta.

Segundo a profissional, com o crescente reconhecimento dos benefícios da excelência operacional, o mercado de CSCs no Brasil continua a se expandir, impulsionado por avanços tecnológicos, consultorias especializadas e uma gestão cada vez mais integrada.

Para 2025, Lara destaca que os CSCs passam a atuar como aliados estratégicos dos negócios, utilizando dados e tecnologia para construir uma estrutura inteligente, capaz de transformar e otimizar as operações de forma contínua.

“Com processos de ponta a ponta, profissionais qualificados e voltados para proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes, os CSCs redefinem o padrão de excelência”, finaliza.

