Mulher é morta e esquartejada após discussão por preço de programa no Paraná

Uma mulher de 44 anos foi morta e esquartejada após uma discussão por preço de programa sexual, em Medianeira, no oeste do Paraná, de acordo com o delegado de Polícia Civil, Walcely de Almeida.

Segundo o delegado, após o desaparecimento da vítima na terça-feira (14), foi iniciada uma investigação e policiais chegaram ao endereço onde ela foi vista pela última vez. No local, o dono da residência apresentou nervosismo e lesões com sangue no corpo.

"[Policiais] entraram na residência e constataram que ela estava morta e o autor tentando ocultar o cadáver, fazendo procedimentos de ocultação de cadáver", disse o delegado.

"A princípio ela foi contratada por ele para um programa. O que ele [suspeito] informou aos policiais é que eles tiveram divergências quanto ao valores, preços. Ela teria falado para ele que se ele não pagasse o valor que ela pediu, que ela iria denunciá-lo por estupro", afirmou Almeida.

Após a declaração dela, o homem a matou e tentou ocultar o cadáver. Segundo a polícia, este foi o único programa que ambos teriam feito.

O homem responderá por feminicídio - com qualificadora de motivo fútil -, ocultação de cadáver e outros crimes que possam ser indicados até a conclusão do inquérito que ocorrerá em prazo máximo de 10 dias.