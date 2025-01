Chuva volta a causar transtornos na região metropolitana de São Paulo

As chuvas na tarde desta segunda-feira (27) causaram dificuldades no transporte coletivo na Grande São Paulo. Por volta das 16h30, na linha 7 Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), um alagamento fez com que as composições circulassem com velocidade reduzida e resultou em maior tempo de parada entre as estações Francisco Morato e Luz. De acordo com a CPTM, o funcionamento foi normalizado por volta das 17h15.

As zonas norte, oeste, e centro da capital paulista, assim como as marginais Tietê e Pinheiros, voltaram a entrar em estado de atenção no meio da tarde de hoje. Mas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo, após precipitações passageiras, de moderada a forte intensidade, que afetaram pontos específicos da capital paulista durante a tarde, não há mais previsão de temporais na cidade. Com a melhoria das condições climáticas. por volta das 18h o CGE encerrou todos os estados de atenção no município.

A Defesa Civil deu início, na tarde desta segunda-feira, ao funcionamento de um gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para coordenar as ações relacionadas aos eventos climáticos previstos até terça-feira (28).

Mortes

Segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo, as fortes chuvas que atingem a região metropolitana neste verão já causaram a morte de 17 pessoas . Neste domingo (26), uma criança de 7 anos morreu após cair em uma galeria de água enquanto brincava no Parque Municipal do Povo, no município de Itapecerica da Serra (SP).



No sábado, o corpo de um homem de 73 anos foi encontrado dentro de sua residência, na capital paulista. A casa foi alagada na sexta-feira (24), dia em que a cidade registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

No domingo, foi encontrado o corpo de um motociclista que foi arrastado por enxurrada no bairro Cumbica, em Guarulhos, no dia anterior.