Sem Censura terá Timbalada e Sidney Magal na 2ª semana em Salvador

A temporada de verão do programa Sem Censura , da TV Brasil , em solo baiano começa a segunda semana de entrevistas especiais com grandes astros da música a partir desta segunda (27), ao vivo, às 16h. Atrações como Timbalada, Banda Mel e Sidney Magal embalam o papo com a apresentadora Cissa Guimarães direto do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, em parceria com a TVE Bahia.

A sequência na capital baiana marca o início das comemorações de 40 anos da estreia do programa. A tradicional roda de conversa da emissora pública entrou no ar em 1985. O Sem Censura é um formato original criado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima na então TV Educativa do Rio de Janeiro.

Além das edições na Bahia, o Sem Censura tem outro motivo para celebrar nesse início de 2025. Às vésperas de festejar um ano da retomada de seu formato original, que voltou à telinha em fevereiro do ano passado, a produção da TV Brasil conquistou um importante reconhecimento. O bate-papo vespertino foi laureado com o Prêmio APCA de Televisão na categoria Programa na última semana.

Convidados especiais

A apresentadora Cissa Guimarães recebe quatro convidados para entrevistar no Sem Censura desta segunda. Na bancada do programa participam Negra Jhô, pioneira a fazer penteados afro no Pelourinho, em Salvador, e Dadá, chef de cozinha conhecida pelo seu tempero e jeito carinhoso de tratar as pessoas.

No palco, a música da Timbalada agita a plateia e levanta o astral. Com a sonoridade característica do timbal, instrumento que dá nome ao grupo, a banda formada na Bahia nos anos 1990 por Carlinhos Brown combina gêneros musicais diversos. Na entrevista com Cissa Guimarães, os músicos Denny e Buja Ferreira falam sobre o longevo projeto.

Já na terça (28), o programa do canal público tem a presença do cantor e dançarino Sidney Magal para dar uma canja e contar sua relação com Salvador. Cissa Guimarães ainda conversa com Marcia Short e Robson Morais, membros da segunda e mais longeva formação da Banda Mel. No Sem Censura, eles abordam os 40 anos do axé music , entre outros temas. Também interpretam hits do grupo.

A segunda edição da semana também conta com a designer de moda e artista visual Carol Barreto. Entre os assuntos que ela vai comentar estão o conceito de modativismo e sua trajetória empreendedora nesse mercado. O humor afiado do comediante baiano Jhordan Matheus também entra em cena no Sem Censura . Com carisma, o artista é um dos grandes nomes da nova geração de stand-up comedy no país.

Entrevistas marcantes

Desde 20 de janeiro, o Sem Censura está em Salvador. Os especiais do programa da TV Brasil coincidem com as quatro décadas do axé music. Por isso, a produção já recebeu personalidades do gênero para entrevistas exclusivas. Os programas estão disponíveis no YouTube .

A roda de conversa trouxe para a bancada na semana passada as divas Ivete Sangalo e Daniela Mercury, o cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, o músico Carlinhos Brown e a cantora Sarajane; além do Olodum e do bloco Ilê Aiyê. A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh também participaram da atração, assim como outros convidados.

Outro destaque da temporada do Sem Censura na capital baiana é a presença de plateia para acompanhar as entrevistas e performances dos artistas. O formato do programa segue a dinâmica atual com atrações musicais e bate-papo descontraído com debatedores e vários convidados especiais.

O time de debatedores em Salvador traz a atriz e apresentadora, Luana Xavier; a jornalista cultural e radialista, Fabiane Pereira; e o jornalista e influenciador digital, Murilo Ribeiro, o Muka. Eles se revezam durante as dez edições temáticas fora do estúdio.