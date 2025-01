Colisão entre viatura dos bombeiros e carro deixa cinco mortos na Rota do Sol

O grave acidente registrado na manhã deste domingo, 26, deixando cinco mortos, ocorreu no momento em que um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) se deslocava para atender um capotamento na mesma rodovia.

Na altura do quilômetro 12 da ERS 486, a Rota do Sol, no município de Itati, a viatura colidiu com um Toyota Corolla, com placas de Caxias do Sul. As vítimas fatais incluem dois bombeiros e três ocupantes do carro. Os servidores foram identificados como Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro.

Uma pessoa foi resgatada com vida, estado grave, e encaminhada ao hospital. As vítimas fatais serão removidas e encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Caxias do Sul. As equipes de resgate continuam no local desde as primeiras horas da manhã. O trânsito na rodovia foi totalmente bloqueado por volta das 11h e deve permanecer interditado até pelo menos a metade da tarde para a retirada dos corpos e dos veículos, além da limpeza da via, que ficou coberta por combustível e destroços.

Conforme o comandante do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, coronel Rodrigo Canci Pierosan, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) está realizando os levantamentos necessários. Somente depois será liberado o local para o trabalho dos bombeiros.

O coronel também se solidarizou com as vítimas, mas pediu paciência dos usuários da rodovia. “Lamentamos muito o ocorrido e prestaremos toda a assistência aos colegas. Pedimos que os motoristas tenham calma, pois a pressa e a instabilidade do tempo podem resultar em novos acidentes”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros alerta, ainda, que o local do acidente não oferece sinal de telefone. A própria comunicação entre as equipes de resgate e autoridades tem sido possível graças a uma antena Starlink. Os bombeiros mortos eram da Serra e estavam atuando no trecho para reforçar as equipes, dada a alta complexidade da Rota do Sol.

Viaturas de cidades como Capão da Canoa, Torres e Terra de Areia foram mobilizadas para o atendimento. “O caminhão estava deslocando para um capotamento e acabou acontecendo essa tragédia”, lamentou o coronel Pierosan. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e a Polícia Civil também estão no local. Um inquérito será instaurado para investigar as circunstâncias do acidente. O nome das vítimas ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Devido ao bloqueio, a rodovia apresenta filas quilométricas. Vindo do Espírito Santo para fazer uma entrega em Caxias do Sul, o motorista Guimarães Narciso de Novais chegou próximo ao acidente ainda antes das 9h, mas não conseguiu passar e aguarda a liberação no primeiro veículo a frente do congestionamento. “Essa rodovia é perigosa, com muitas curvas. Coitado do pessoal, mas, infelizmente, acidentes acontecem”, conclui.

Associação se manifesta

Após o acidente, a Associação de Bombeiros do Estado do RS (Abergs) lamentou a morte dos soldados Ribeiro e Camargo. Ambos atuaram no Batalhão de Busca e Salvamento (BBS).

“Neste momento de profunda dor, a Abergs se solidariza aos familiares, dos militares que também são associados da entidade, e que no momento cumpriam a missão que escolheram. Agora, os militares certamente serão recebidos pelas Guarnições do céu.”