Identificado o jovem Braguense que morreu em acidente na BR-468, em Bom Progresso

Acidente Há 3 horas Homem morre após colisão envolvendo dois veículos na RS-344, em Santa Rosa O homem foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros para a Upa, mas não resistiu aos ferimentos entrando óbito.

Homicídio Há 4 horas Frederico Westphalen: Briga em Praça termina com um homem morte Após o crime, a Brigada Militar iniciou diligências para localizar o responsável.