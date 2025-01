Agenda de licitações do Estado tem a contratação de 163 postos de trabalho entre os destaques da semana

O pregão eletrônico para a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, no total de 163 postos de trabalho, está entre os certames organizados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 27 a 31 de janeiro. Os serviços serão realizados nos prédios do Gabinete do Governador, da Casa Civil, da Casa Militar e da Secretaria de Comunicação.

Os postos de trabalho se distribuem entre auxiliar de limpeza, copeira, servente (carregador), mensageiro, recepcionista, jardineiro, auxiliar de cozinha, lavador de veículos, auxiliar de lavanderia, supervisor e supervisor geral. O pregão eletrônico está programado para esta sexta-feira (31/1), às 9h30.

A Agenda Celic traz outras três licitações para a contratação de serviços continuados de mão de obra, incluindo 51 postos de trabalho para atender as dependências da Subsecretaria do Parque Estadual de Exposição Assis Brasil, localizada em Esteio. O pregão eletrônico ocorre nesta quarta-feira (29/1), às 14h30.

Também são destaques da programação os últimos três leilões para a venda de imóveis públicos do acervo patrimonial do Rio Grande do Sul, do mês de janeiro, marcados para os dias 27, 29 e 31, às 10h. Os 20 imóveis estão localizados nos municípios de Alegrete, Balneário Pinhal, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Charqueadas Montenegro, Porto Alegre, Santo Augusto, São Jerônimo e São Leopoldo.

Estão previstas ainda licitações para a compra de materiais médico-hospitalares e equipamentos de segurança e proteção. No total, o período de 27 a 31 de janeiro terá 34 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.