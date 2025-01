Os Bombeiros localizaram o corpo do jovem que estava desaparecido no Rio Guarita em Barra do Guarita desde a noite de ontem, quando teria caído na água durante uma pescaria.

A ação de buscas era realizada pelos Bombeiros Militares de Três Passos e pelos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela com apoio de mergulhadores de Porto Alegre.

O jovem de 18 anos estava pescando quando caiu nas águas do Rio Guarita e não tinha sido mais avistado. As buscas haviam se iniciado ainda na noite de ontem.