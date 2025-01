Brasileiros demoram a fazer plano financeiro para aposentadoria

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Economia Há 1 hora Turistas estrangeiros gastam US$ 7,3 bi em 2024, recorde em 15 anos Segundo Ministério do Turismo, tax free estimulará gastos no país

Economia Há 2 horas Saiba o que é o bônus na conta de luz que ajudou a segurar a inflação Desconto nas tarifas de energia beneficia 78 milhões de consumidores

Economia Há 4 horas Safra recorde deve reduzir preço dos alimentos, diz Alckmin Expectativa é de que a safra de grãos cresça em torno de 8,2%

Economia Há 4 horas Digitalização amplia acesso ao resultado da perícia médica do INSS Com a modernização dos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), trabalhadores podem consultar rapidamente o resultado da perícia méd...