Mudanças em rótula na Estrada do Mar trazem mais segurança para motoristas no Litoral Norte

A circulação de veículos em um dos trechos mais movimentados do Litoral Norte está mais dinâmica e segura. A mudança na rótula do km 18 da Estrada do Mar (ERS-389), no entroncamento com a ERS-786, a Interpraias, em Osório, será fundamental para trazer mais segurança aos usuários, já que o local estava registrando acidentes. A alteração foi executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, com o apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Anteriormente, a interseção funcionava como uma rótula aberta, permitindo que o fluxo de veículos ocorresse diretamente pelo centro da rodovia. Nessa configuração, os motoristas que desejassem fazer o retorno deveriam aguardar o trânsito nos dois sentidos para cruzar o eixo central e acessar o outro lado. Com a nova configuração de rótula fechada, o trânsito agora é feito contornando a interseção, permitindo retornos sem a necessidade de cruzar o tráfego ativo.

Segundo o titular da Selt, Juvir Costella, a intervenção se mostrou eficaz na redução dos acidentes no trecho. "A decisão de adotar essa medida veio após um estudo detalhado de tráfego no local. Nosso objetivo foi claro: salvar vidas e garantir a segurança dos motoristas que utilizam essa importante via de acesso às praias", frisou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta que o projeto também busca dar agilidade à circulação de veículos no entroncamento, com velocidade controlada. "Os usuários não precisam parar ao fazer o retorno, pois há duas pistas no local. Com isso, evitam-se congestionamentos e o risco de choque com veículos que vêm da pista livre", orientou.

O departamento também recomenda aos motoristas que respeitem o limite de 30 km/h estabelecido no trecho. Ao fazer o retorno, motoristas devem usar a pista da esquerda e não precisam parar, mantendo o limite de 30 km/h estabelecido no trecho.

Texto: Ascom Daer

Edição: Secom