Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Invest RS conversam sobre agenda internacional com a Fiergs

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o presidente da Invest RS , Rafael Prikladnicki, estiveram com representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) nesta quinta-feira (23/1). A finalidade foi apresentar oficialmente a agência de desenvolvimento gaúcha, identificar objetivos comuns e planejar ações conjuntas para serem implementadas em prol do desenvolvimento do Estado.

Durante o encontro, um dos assuntos abordados foi a agenda internacional para 2025, com foco na elaboração de um planejamento que contemple nas suas metas a expansão da capacidade exportadora do Estado. A estruturação de missões internacionais com entidades como um dos caminhos para firmar parcerias comerciais com players estratégicos também foi um dos tópicos tratados na reunião.

O secretário Polo destacou a importância da união de forças para promover o avanço socioeconômico do nosso Estado.

“Tanto o Estado como a iniciativa privada tem um objetivo comum, que é ver nosso RS crescer e alcançar destaque nacional e internacional. E as missões são fundamentais para estabelecer uma aproximação com mercados onde temos mais oportunidade de estabelecer negócios, uma conexão que se constitui de forma gradual, que precisa ser cultivada com a presença ativa do Estado nesses países, o que fortalece a construção dessas parcerias."

A estruturação de missões internacionais com entidades do setor foi um dos temas discutidos -Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec

O presidente da Invest RS salientou três pontos que estão no escopo da agência de desenvolvimento gaúcha. “A implementação de uma plataforma de inteligência de dados em nível estadual, a atração de investimento e a promoção comercial para aumentar as exportações gaúchas. Estamos trabalhando conduzidos por esses propósitos para potencializar a internacionalização do Estado”, esclareceu Prikladnicki.

O presidente da Fiergs, Cláudio Bier, reforçou apoio ao Estado. “A Fiergs está pronta para contribuir com o crescimento do Rio Grande do Sul”, disse Bier.

Também participaram do encontro o diretor executivo, Paulo Herrmann, o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Luciano D’Andrea, e a diretora-geral do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), Susana Kakuta.