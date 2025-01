Identificado homem que morreu prensado na BR-158

Um acidente fatal foi registrado por volta das 16h30 desta quarta-feira (22) na BR-158, em Cruz Alta. A vítima, identificada como Dieison Ceretta, de 37 anos, natural de Passo Fundo, morreu enquanto realizava a manutenção na cabine de uma carreta com placas de São Paulo.



Segundo informações, a carreta estava parada no acostamento da rodovia quando o motorista realizou o basculamento da cabine. Ao entrar embaixo do veículo, a estrutura se soltou, prensando-o contra o motor.



Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas por usuários da rodovia, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava em óbito.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou e organizou o trânsito, que fluía lentamente devido a filas de mais de 1km em ambos os sentidos. A Polícia Civil esteve no local para os procedimentos