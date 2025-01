Governador inaugura pavimentação do acesso municipal de Cruzaltense

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quarta-feira (22/1), a pavimentação asfáltica do acesso municipal de Cruzaltense, na ERS-483, a Campinas do Sul, no entroncamento da ERS-211, na região do Alto Uruguai. Com extensão total de 3,66 quilômetros, a obra teve investimento de R$ 9,1 milhões, do Tesouro do Estado, via Programa Avançar.

Durante o ato de inauguração, Leite falou sobre a importância do novo acesso para a região e sobre os investimentos em estradas no Estado. “Essa é mais uma obra entregue que vai melhorar a mobilidade na região e garantir mais desenvolvimento. O Estado viveu uma virada de jogo nos últimos anos em relação aos investimentos em estradas e pavimentações. O Rio Grande do Sul era o 16º Estado do Brasil no ranking da qualidade das estradas. Já subimos para a 7ª posição. São nove posições alcançadas por conta dos investimentos que estamos fazendo. E vamos seguir buscando mais com os aportes que já garantimos, seja para a reconstrução ou para aqueles que já estão confirmados para a pavimentação de acesso asfáltico”, afirmou.

O acesso municipal a Cruzaltense é fundamental para o escoamento da produção das cidades do Alto Uruguai, baseada na agricultura, especialmente na produção de soja e trigo, além da criação de aves.

Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, levar o acesso para o município significa impulsionar o seu desenvolvimento e gerar oportunidades, emprego e renda. “Em 2019, tínhamos 62 municípios sem acesso asfáltico no RS. Hoje, temos 24 concluídos, 18 em obras, nove para começar e 11 em fase de projeto. E seguiremos trabalhando para entregar acessos em 2025”, destacou.

Acesso municipal a Cruzaltense é fundamental para o escoamento da produção das cidades do Alto Uruguai -Foto: Vitor Rosa/Secom

Na ocasião, o governador também assinou a ordem de início das obras do acesso asfáltico do trecho entre Faxinalzinho e Benjamin Constant do Sul, na ERS-487.

Estiveram presentes no ato o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e os prefeitos de Cruzaltense, André Gazzoni; de Campinas do Sul, Paulo Battisti; de Benjamin Constant do Sul, Nilton José Valentini, e de Faxinalzinho, James Ayres Torres, além do presidente da Famurs e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda.