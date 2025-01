Tentativa de homicídio e tráfico de drogas em Constantina

Na madrugada desta quarta-feira (22), guarnições da Brigada Militar de Constantina foram acionadas para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em uma residência localizada no Bairro Laranjeiras.

No local, foi encontrado um homem ferido com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. A vítima, que estava consciente, relatou que um homem invadiu sua casa e, no quarto onde ele estava junto com sua esposa, efetuou diversos disparos contra ele.

A guarnição que atendia a ocorrência acionou o SAMU, que encaminhou a vítima ao Hospital AHCROS. O estado de saúde do homem é grave, e, no início da manhã, ele foi transferido para um hospital em Passo Fundo.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Durante o atendimento da ocorrência, um dos familiares da vitima que estava na residência informou que, no momento da invasão, ela fugiu do local carregando drogas e dinheiro. Ela também relatou ter escondido o material nas proximidades.

A guarnição deslocou-se até o local indicado e encontrou 43,5 gramas de uma substância análoga à maconha, R$ 385,00 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Os objetos foram apreendidos e apresentados à autoridade policial para os devidos procedimentos.