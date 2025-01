Calor em SP: capital retoma operação para atender população vulnerável

Com temperaturas ultrapassando os 30 graus Celcius (ºC), a prefeitura de São Paulo vai retomar a Operação Altas Temperaturas a partir desta quarta-feira (22), com ações de distribuição de água, sucos e frutas para a população vulnerável, em tendas montadas em áreas de grande circulação.

Segundo o município anunciou que orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) prestarão atendimento nas tendas e farão busca ativa nas ruas da cidade, para oferecer acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial a quem precisar.

O programa também prevê atendimento com orientação aos donos de animais de estimação sobre como atentar à situação de seus animais.

As dez tendas estarão distribuídas em pontos de grande circulação de pessoas em situação de rua, nos endereços abaixo:

Região Central - Praça da República e Praça Marechal Deodoro;

Região Sul - Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto x Rua Paulo Eiró) e Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel);

Região Norte - Santana (Praça Heróis da FEB) e Vila Maria (Praça Novo Mundo)

Região Leste - Itaquera (Av. Musgo de Flor x Avenida Imperador) e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste - Lapa (Rua do Curtume, s/nº - esquina com Guaicurus)

Calor

A cidade de São Paulo registra temperaturas acima de 30 graus desde o final de semana. No começo dessa noite o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE-SP) registrou temperatura média acima dos 28 graus. De acordo com o órgão, desde esta segunda-feira a cidade mantém estado de atenção para altas temperaturas. Entre os dias 18 e 20, a temperatura chegou a 33,1º, e a média registrada ficou em 32,1ºC.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de aumento de temperatura na capital paulista, com picos em 34ªC.

Estado

A Defesa Civil estadual registrou temperatura na casa dos 38ºC em Santos, no litoral sul. Todo o estado tem alerta vigente para altas temperaturas e ventos intensos para essa madrugada e para quarta e quinta-feira, com possibilidade de chuvas fortes. O órgão recomenda atenção à saúde, com cuidados como constante hidratação ao longo do dia e evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h. "Procure ficar em locais com sombra e ventilação, evite atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. Busque ter uma alimentação leve, escolhendo alimentos frescos, como frutas, saladas e com alto teor de água. Atenção redobrada com crianças e idosos, pois eles são mais vulneráveis ao calor", diz a nota.