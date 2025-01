Lidera RS divulga resultado da primeira etapa de seleção

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) divulgou os resultados da primeira etapa de seleção da nova turma do Lidera RS na segunda-feira (20/1). A segunda edição do programa recebeu um total de 378 inscrições oriundas de servidores de 25 secretarias da Administração Direta do governo estadual. Agora, 100 candidatos seguem no processo seletivo para a definição das 50 vagas da edição 2025 do Lidera RS.

A etapa inicial do processo contou com a análise de perfil e trajetória acadêmica e profissional dos candidatos. O momento seguinte avaliará o potencial de liderança dos interessados por meio de um vídeo. O resultado final da seleção será divulgação em março.

A formação executiva, que será conduzida pelo Centro de Liderança Pública (CLP), terá duração de oito meses, com conteúdos que contemplam aspectos comportamentais, gerenciais e estratégicos.

Lidera RS

Lançado durante a Semana do Servidor 2023, o LideraRS está voltado a servidores da administração direta do Rio Grande do Sul com aptidão para gestão e potencial de liderança. A iniciativa conta com formação executiva teórica e prática, além de mentoria individual e coletiva.