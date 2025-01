Brigada Militar prende autor de roubo de veículo em Frederico Westphalen

Na tarde desta segunda-feira, 20 de janeiro, a Brigada Militar, por meio de policiais do 37º BPM, prendeu um homem de 44 anos em Frederico Westphalen, suspeito de envolvimento em dois roubos de veículos na região.

O primeiro incidente ocorreu pela manhã, quando o homem tentou roubar um táxi que fazia o trajeto entre Taquaruçu do Sul e Frederico Westphalen. Armado com uma faca, o criminoso tentou roubar o automóvel, mas não obteve sucesso na ação. O condutor não sofreu ferimentos e conseguiu escapar, enquanto o suspeito fugiu do local.

Com as informações fornecidas pela vítima, a Brigada Militar iniciou diligências na tentativa de localizar o autor do crime. No início da tarde, foi informado que, em Linha Volpato, no interior de Taquaruçu do Sul, um veículo GM/Prisma, cor prata, utilizado para transporte de passageiros, havia sido roubado. O suspeito com as mesmas características ao primeiro crime, novamente utilizou uma faca para cometer o assalto.

As guarnições intensificaram as buscas e, pouco tempo depois, localizaram o veículo roubado transitando pela BR-386, em Frederico Westphalen, com destino ao município de Iraí. O carro foi acompanhado e em uma ação rápida, os policiais abordaram o suspeito, recuperando o veículo e prendendo o autor do crime.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.