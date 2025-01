Badesul financia R$ 20 milhões para pavimentação em Farroupilha

O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), concedeu financiamento de R$ 20 milhões à prefeitura de Farroupilha, na Serra gaúcha, para pavimentação de ruas e estradas do município. A medida beneficia moradores das zonas urbanas e rurais, que já podem trafegar pelas vias com mais conforto e segurança.

Foram pavimentados 18 trechos localizados em 16 vias públicas, totalizando aproximadamente 12 quilômetros. O investimento promoveu melhorias significativas na infraestrutura da cidade. As obras, iniciadas no final de 2023, foram concluídas em novembro.

O crédito liberado refere-se às modalidades serviços e turismo. Para a categoria serviços, foram empregados R$ 10 milhões da linha Badesul Cidades – Infraestrutura, contemplando as ruas FR 23 São Roque, FR 112 Desvio Blauth, FR 129 São José, FR 10 São João, FR 10 Linha Müller, FR 181 Linha Müller, FR 115 Mundo Novo e FR 54 Santo André.

Já as intervenções voltadas ao turismo, viabilizadas pela linha Badesul Cidades – Turismo, com aporte de R$ 10 milhões, beneficiaram as vias FR 37 Linha Assunta, FR 184 Sertorina, FR 32 Sertorina, FR 23 Menino Deus, FR 30 E.H. Galafassi, FR 33 Linha Paese, FR 17 Machadinho, FR 19 Amizade, FR 4 Caravagetto e FR 5 Nova Milano.

"Estamos investindo de forma estratégica na pavimentação de ruas e estradas, pois sabemos que a melhoria da infraestrutura viária é fundamental para o desenvolvimento regional. A pavimentação não só facilita o acesso às áreas urbanas e rurais. Com essas melhorias, as empresas locais ganham competitividade, as indústrias podem operar com mais eficiência e os moradores têm uma qualidade de vida muito melhor. Além disso, a infraestrutura adequada é um fator determinante para atrair turistas, que poderão explorar com mais facilidade nossas belezas naturais, gerando emprego e renda para a população", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que concluiu. "Esse é um passo importante para garantir o crescimento sustentável da nossa região e o bem-estar de todos, seguindo os pilares do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável."

“Além de beneficiar os moradores, esse aporte de recursos impulsiona a economia local, facilitando o escoamento da produção agrícola, especialmente de hortifruti, e fortalecendo as atividades das indústrias na região. Também esperamos um aumento no fluxo de turistas, atraídos pelas belezas naturais, como as cascatas do Parque Salto Ventoso”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.