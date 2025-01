Chuvas intensas atingem cidades cearenses

O período de chuvas na Região Nordeste mal começou, e algumas cidades do Ceará já enfrentam as consequências de temporais intensos. Se até outubro de 2024, os moradores de quase 70% do estado ainda lidavam com os efeitos da seca, na semana passada, a chuva já atingia quase 150 dos 184 municípios cearenses – em algumas localidades, com força atípica.

Entre terça-feira e quarta-feira da semana passada, Pacujá, no noroeste do estado, foi atingida pelo maior volume de chuvas (230 milímetros - mm) já registrado por órgãos oficiais, superando a marca anterior (147,4 mm), de dezembro de 1985. Já em Independência, no sertão cearense, a força das primeiras chuvas foi suficiente para romper parte da Rodovia CE-176, que corta a cidade, atingida por um novo temporal nesse domingo (19).

Segundo o diretor da Defesa Civil de Independência, Lúcio Ernandes Rodrigues Araújo, ontem, em apenas meia hora, choveu o equivalente a 153 mm. Um volume intenso que derrubou duas casas de taipa – desalojando oito pessoas, que buscaram abrigo temporário nas casas de parentes e amigos, – e deixou nove construções em observação.

Embora não tenha causado grandes prejuízos na zona urbana da cidade, a chuva do último domingo provocou alagamentos, deixando comunidades rurais de Independência isoladas. Bombeiros e policiais militares resgataram ao menos cinco pessoas depois que o sangradouro de um açude particular se rompeu em função do volume d´água que se acumulou nos últimos dias. Devido à dificuldade de acesso, um helicóptero da Polícia Militar precisou ser usado no socorro às vítimas.

“Esta frente fria está sendo uma novidade. Ninguém esperava por isso”, afirmou o diretor da Defesa Civil municipal à Agência Brasil . Já o secretário municipal de Infraestrutura, Bruno Vieira, destacou que a chuva de ontem agravou a situação das regiões atingidas anteriormente. “Ainda estamos fazendo o levantamento de toda a situação e nos organizando para agirmos. Os servidores estão em campo, aguardando o nível da água baixar para conseguirem chegar às áreas afetadas.”

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais (Funceme), entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, choveu em todas as macrorregiões do estado. “O cenário favorável às precipitações vem sendo reforçado diariamente”, informou o órgão estadual, apontando que, nesse período, o maior volume de precipitação pluviométrica, 129 mm, foi registrado em Santa Quitéria, no noroeste do estado.