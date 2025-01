Rio Grande do Sul registra 2024 como o ano mais seguro de sua história

O Rio Grande do Sul alcançou, em 2024, o título de ano mais seguro de sua história, segundos dados divulgados nesta sexta-feira (17/1) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Durante a apresentação dos números, que contornou com a presença do governador Eduardo Leite, foi destacado que as estratégias de integração e planejamento planejados pelo governo resultaram em reduções expressivas nos principais indicadores criminais.

Nos crimes contra a vida, os latrocínios registrados caíram de 33% em comparação com 2023. O número de roubos seguidos de morte passou de 42 para 28 casos, reflexo direto das ações intensivas no combate a crimes patrimoniais.

Entre os crimes contra o patrimônio, o roubo a pedestres causou queda de 42%, equivalente a 10 mil ocorrências a menos em relação ao ano anterior. Já os roubos de veículos tiveram retração de 36%, com uma diferença de 1,3 mil casos entre 2023 e 2024.

A SSP atribuiu os resultados positivos ao trabalho integrado das forças de segurança, que têm priorizado o planejamento estratégico e a inteligência para conter a criminalidade no Estado.