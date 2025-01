Confusão em Rodeio Crioulo resulta em prisões e apreensão de adolescente no Noroeste do RS

Na noite deste sábado, 18, durante o 26º Rodeio Crioulo de Catuípe, realizado no Parque de Rodeios, às margens da ERS-218, uma briga envolvendo cinco pessoas terminou com dois homens presos e um adolescente apreendido pela Brigada Militar.

Segundo o tenente Aurimar Ferreira de Melo, comandante do Pelotão da Brigada Militar no município, três homens agrediram dois outros participantes do evento, que são pai e filho. O filho é policial penal. Durante a confusão, um disparo de arma de fogo foi efetuado ao solo, e as equipes da Brigada Militar precisaram usar armas de energia conduzida para conter os agressores.

Os detidos são dois homens de 23 e 21 anos, além de um adolescente de 16 anos que foi apreendido. As vítimas sofreram apenas escoriações e receberam atendimento no local. Os agressores foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) em Ijuí, para os devidos procedimentos legais.

Diante do ocorrido, o policiamento no evento será reforçado neste domingo, 19. Equipes da Força Tática de Ijuí e do Comando de Policiamento Rodoviário de Santo Ângelo estarão presentes para garantir a segurança dos participantes do rodeio.

O 26º Rodeio Crioulo de Catuípe continua sendo um dos principais eventos da região, reunindo visitantes e competidores. A Brigada Militar reforça a importância de manter o clima de tranquilidade durante as festividades.