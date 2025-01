Agenda de licitações do Estado tem 39 certames para a semana de 20 a 24 de janeiro

O pregão eletrônico para aquisição de 25 veículos de serviço para a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) é um dos certames agendados para a semana de 20 a 24 de janeiro pelo governo do Estado. A programação é organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).



Fazem parte do certame dez veículos do tipo hatch, com no mínimo 65 CV; dez veículos do modelo SUV, com no mínimo 110 CV; e cinco camionetes cabine dupla 4x4, com no mínimo 170 CV e snorkel, guincho elétrico e capote de fibra. A licitação está agendada para quinta-feira (23/1), às 9h30.



Também são destaques da Agenda Celic os três leilões eletrônicos para a venda de 43 imóveis públicos do acervo patrimonial do Estado, localizados em 26 municípios. Os certames ocorrem nos dias 20, 22 e 24 de janeiro.



A Agenda Celic também programou pregões para a compra de materiais de laboratório, equipamentos de informática e de segurança e proteção, entre outros. As licitações têm por objetivo atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.