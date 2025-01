Um homem foi ferido na cabeça na manhã deste domingo (19), na Avenida Júlio de Castilhos, no centro de Três Passos.

Segundo informações apuradas , o homem tem 42 anos de idade e teria sido ferido com arma branca em um possível desentendimento. A vítima ficou caída no canteiro central da avenida.

Há muito sangue no local. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU atenderam a ocorrência. O SAMU removeu a vítima ao Hospital de Caridade de Três Passos.