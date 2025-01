Celesc atua com 90 equipes de eletricistas para atender ocorrências nos municípios atingidos pelas chuvas em SC

Foto: Divulgação/Celesc

A Celesc informa que desde ontem (16/01), 90 equipes de eletricistas vêm atuando de forma incansável para atender as ocorrências registradas em virtude dos temporais que caem, especialmente, em municípios compreendidos pelas agências regionais de Florianópolis e Itajaí.

A atuação nessas regionais ocorre em estado de contingência, com redirecionamento de equipes de atendimento comercial de campo, agora suspensos, para o atendimento de emergências. Profissionais da Companhia estão reunidos com outras autoridades do Governo do Estado na Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em Florianópolis, e também no Centro de Operações da Celesc, coordenando a operação de forma estratégica. Às 10h, cerca de 6,5 mil unidades consumidoras estão sem energia, principalmente na região da Grande Florianópolis.

Nesta sexta-feira (17/01), as lojas de atendimento nas cidades de Camboriú, Itapema, Navegantes e Florianópolis permanecerão fechadas, afim de garantir a segurança dos empregados e reparar estragos ocasionados por inundações.

A Celesc reforça que seus canais virtuais de atendimento estão disponíveis para o registro de emergências: o telefone 0800 048 0196, o aplicativo Celesc e o site www.celesc.com.br .

A Companhia segue empenhada em minimizar os impactos e manter o atendimento necessário para a população. Pedimos aos clientes a adoção de atitudes que garantam a sua segurança e de suas famílias, mantendo a distância de fios caídos ou danificados e desligando equipamentos elétricos/eletrônicos da tomada quando fora de uso.