Ação em SP orienta população a agir em eventos climáticos extremos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo iniciou hoje (17) ações para alertar e orientar a população a se proteger de eventos climáticos intensos, como temporais, vendavais e inundações. A distribuição de panfletos começou pela estação Pinheiros, um dos pontos da rota da linha 4 - Amarela do Metrô, por onde passam 800 mil passageiros por dia útil, em média.

A campanha continuará durante todo o verão. Além da linha amarela, da concessionária ViaQuatro, a estação serve de conexão com a linha 9 - Esmeralda de trem, administrada pela ViaMobilidade. Ao lado da estação, há um terminal de ônibus, o que aumenta as chances de difusão do material educativo.

As instruções contidas no material impresso serão veiculadas também nos monitores que ficam dentro dos vagões do metrô. Vídeos serão transmitidos nos trens das linhas 1 - Azul, 2 - Verde e 3 - Vermelha do Metrô, além das linhas 4 - Amarela e 5 - Lilás, da ViaQuatro. As equipes escaladas para a ação esclarecem eventuais dúvidas dos passageiros.

Segundo o porta-voz da Defesa Civil estadual, Maxwel Souza, o objetivo é evitar mortes e acidentes. Além de contratar, treinar agentes e modernizar equipamentos como radares e viaturas, o órgão tem realizado treinamentos em escolas e de líderes de comunidades.

Núcleos comunitários

"São muitas as ações de prevenção. Educação nas escolas, nas áreas de risco, com treinamentos simulados, com a criação de núcleos comunitários", afirmou Souza. Ele disse que, embora haja esforço por parte da gestão estadual, o déficit e a precariedade de moradias não serão resolvidos em um mandato.

"O objetivo é que a população esteja informada, para que a gente tenha uma mudança de comportamento", argumentou, citando casos em que pessoas se arriscam ao decidir se deslocar em meio a deslizamentos e alagamentos.

Questionado sobre a dinâmica nas comunidades, o porta-voz explicou que o papel das lideranças dos grupos é fundamental, por conhecer os moradores e saber identificar a casa de pessoas que precisam de ajuda para serem retiradas do local. A agilidade nesta etapa pode salvar a vida de crianças, pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção, idosos e animais de estimação.

Alertas meteorológicos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta que indica, para o período entre a manhã de hoje e a de amanhã (18), forte possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) na região metropolitana de São Paulo. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é considerado baixo para esta sexta-feira.

Para municípios do interior do estado, contudo, deve chover mais. O volume previsto é de uma faixa entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos ainda mais intensos (60-100 km/h) e significativo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, enchentes e de descargas elétricas.

Nos próximos dias, não deve haver muita variação. A temperatura ficará entre 19º e 30º, com m pancadas de chuva e trovoadas isoladas.