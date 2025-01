Duas pessoas morrem em queda de helicóptero no interior de São Paulo

Um helicóptero com quatro pessoas caiu no município de Caieiras, na Grande São Paulo. Os destroços e as vítimas foram localizados na manhã desta sexta-feira (17). A Defesa Civil confirmou a morte de duas pessoas que estavam a bordo. Outras duas foram resgatadas com vida - o piloto e uma criança.

Por volta de 20h34 de ontem (16), a aeronave perdeu o sinal de GPS (Sistema de Posicionamento Global), informou a Defesa Civil. O destino era a cidade de Americana, no interior paulista.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

Segundo a FAB, na ação inicial são feitas a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Os nomes das pessoas que estavam a bordo da aeronave ainda não foram divulgados.