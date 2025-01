Brigada Militar efetua prisão em flagrante em Tenente Portela

Na noite de ontem, quinta feira(16/01), por volta das 19h, uma guarnição policial do 7º BPM durante execução da Operação Cerco Fechado, efetuou a prisão em flagrante delito de um homem de 28 anos de idade, na ERS-330, proximidades do km 19 neste município, pelo crime de adulteração de sinal identificador veicular.

Durante patrulhamento a guarnição abordou o condutor de uma motocicleta, sendo constatado que a placa existente no veículo não condizia com os demais sinais identificadores veiculares, o que configura o crime popularmente conhecido pelo termo veículo clonado.

Após, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, o qual responderá criminalmente pelo crime do Art. 311 do Código Penal. A motocicleta foi recolhida ao depósito do guincho CRD Santos e deverá passar por perícia.