Aposta de Indaiatuba (SP) acerta Mega-Sena e ganha R$ 37,3 milhões

Geral Há 6 horas Motivação do assassinato de Gritzbach foi sua delação, diz DHPP Ele foi morto com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos em 2024

Fazenda Há 6 horas Entenda os prejuízos ao RS com os vetos do governo federal na lei que institui o Propag Os vetos adotados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em trechos da lei que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag...