Comitiva gaúcha liderada pelo governo do RS volta da Índia com balanço positivo

A primeira agenda internacional do governo gaúcho em 2025, em Nova Delhi, capital indiana, foi concluída com o principal objetivo alcançado: prospectar este mercado para sucos, espumantes e vinhos produzidos no Rio Grande do Sul. Entre 5 e 11 de janeiro, uma comitiva gaúcha, liderada pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), esteve no país asiático para participar da feira de alimentos e bebidas Indusfood, divulgar produtos gaúchos para o mercado indiano, promover a abertura de mercados e estabelecer parcerias comerciais. Além da Sedec, integraram o grupo a Secretaria de Turismo (Setur), a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), representantes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) e da Invest RS, além de empresários do setor vitivinícola e de fruticultura.

O roteiro à Índia é um desdobramento da missão oficial do Estado ao país, coordenada pelo vice-governador Gabriel Souza, em novembro de 2024. Na ocasião, os indianos demonstraram interesse nos produtos gaúchos, criando a oportunidade para que representantes do governo e de empresas do Estado voltassem para divulgar os vinhos, espumantes e sucos de uva produzidos no Rio Grande do Sul. Maçã, erva-mate e azeite de oliva produzidos no Estado, além do enoturismo, foram apresentados aos investidores indianos com a finalidade de mostrar a diversidade de itens e de atividades oferecidas pelo Rio Grande do Sul.

O titular da Sedec, Ernani Polo, avaliou que essa aproximação com a Índia potencializa oportunidades de negócios. “A primeira agenda internacional da Sedec teve um saldo muito positivo, cumprindo seu objetivo de promover a internacionalização dos produtos gaúchos. Continuaremos com esse movimento de consolidação da presença gaúcha nos mercados externos estratégicos, trabalhando de forma conjunta com a Invest RS para avançar no desenvolvimento socioeconômico, que é uma das diretrizes do governo do Estado, por meio do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável”, disse.

O diretor-adjunto do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI) da Sedec, Sebastian Watenberg, que esteve à frente da delegação, pontuou que, além de firmar parcerias comerciais e promover a produção gaúcha, a viagem constitui uma base para fins de estudo e pesquisa de mercado. Isso permitirá conhecer melhor os hábitos de consumo da população indiana para identificar quais são os produtos que se adequam melhor a esse público. “O aumento do consumo de vinho na Índia é recente e a maioria da população ainda não tem um paladar mais apurado para a bebida. Ir até o país nos fez entender o gosto do indiano, que é por uma variedade mais frutada e não tão seca. E compreender que preço, para eles, ainda é o fator primordial no processo de decisão de compra”, explicou.

O deputado estadual Guilherme Pasin, que representou a ALRS, avaliou a presença gaúcha na Índia de forma positiva e reforçou o apoio da Assembleia. “Este é um mercado que pode ser uma realidade para o setor do vinho, suco de uva, espumantes e maçã. O país oferece condições adequadas para que os nossos produtos ganhem não só a Índia, mas também o continente asiático. A ALRS, presente, garante lastro jurídico e legal, além de compreensão no quesito competitividade para nossos produtos. De forma muito particular, representando o setor vitivinicultor na Assembleia, considero a missão um grande sucesso”, afirmou.

Agendas na Índia

Participação na Indusfood

O Rio Grande do Sul foi o único estado da América Latina a participar da Indusfood 2025, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da Ásia. Em sua primeira participação no evento, o Estado apresentou a produção gaúcha de vinhos, suco de uva, espumantes e maçã, a fim de oportunizar a entrada desses itens no mercado asiático. Watenberg comentou que o estande do Rio Grande do Sul chamou a atenção. “Tivemos uma grande movimentação, com muitas pessoas interessadas em conhecer os produtos do Estado”, disse.

O Rio Grande do Sul foi o único estado da América Latina a participar da Indusfood 2025 -Foto: Divulgação Sedec

Durante o evento, o governo gaúcho reforçou o convite aos indianos para visitar a Wine South America 2025, feira de negócios do vinho, de 6 a 8 de maio, em Bento Gonçalves.

Expodireto Cotrijal

A agenda da comitiva gaúcha no país contou com um encontro com o embaixador do Brasil na Índia, Kenneth da Nóbrega, e com o adido agrícola da embaixada, Angelo de Queiroz Maurício. Durante a reunião foram tratadas as potenciais colaborações entre o país asiático e o Rio Grande do Sul e a apresentação de produtos gaúchos para o mercado indiano. Na ocasião, foi alinhada a presença de delegações indianas na Expodireto, em Não-Me-Toque, que ocorre em março.

Invest Índia

A comitiva gaúcha liderada visitou a Invest Índia, agência de promoção de investimentos do país. Na ocasião, o grupo falou da Invest RS, discutiu futuras parcerias entre as agências e compartilhou informações sobre os mercados gaúcho e indiano.

Degustação na Embaixada Brasileira

A Sedec também organizou na embaixada uma degustação de suco de uva, espumantes e vinhos para representantes da imprensa indiana e empresários locais, para proporcionar mais contato com o setor gaúcho de bebidas. “A ação foi vista com bons olhos e agradou o paladar dos indianos, o que aumenta a possibilidade de voltar ao Estado com negócios consolidados”, disse Watenberg.

Gastronomia indiana

A última agenda da comitiva gaúcha foi no Indian Institute Of Culinary Arts, instituição de treinamento de chefs e um hub de conhecimento e centro de influência para projetos culinários e gastronômicos.

Integrantes da comitiva

Sebastian Watenberg - diretor de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da Sedec

Fabíola Boscaíne Lopes - chefe de Divisão de Inspeção de Produção de Produtos de Origem Vegetal da Seapi

Rodrigo Schnitzer - diretor-geral da Setur

Fabrício Forest - diretor da InvestRS

Guilherme Pasin - deputado estadual

Daniel Panizzi - presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra)

Raquele Vieira Flores - International Executive Famiglia Valduga

Giorgia Mezacasa Forest - supervisora de Exportação da Aurora

Everton Milani - gerente administrativo corporativo da Tecnovin/Suvalan/ Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi)

Moisés Lopes de Albuquerque - CEO da Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM)

Silvia Peruzzi Lorenzini - gerente de vendas da Tecnovin/Suvalan