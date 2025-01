Eduardo Leite reassume cargo de governador após período de férias

Governador recebeu o cargo do presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito, durante reunião no Palácio -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Após um breve período de férias, o governador Eduardo Leite reassumiu o cargo nesta quinta-feira (16/1). Durante o descanso do governador, a chefia do Executivo foi exercida pelo vice-governador, Gabriel Souza, e nos últimos dois dias pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito.

A transmissão do cargo de governador ao chefe do Legislativo é um ato tradicional que ocorre anualmente e representa a confiança estabelecida entre os Poderes. Brito devolveu o cargo para Leite durante uma reunião no início da tarde, no Palácio Piratini, com a assinatura do termo de transmissão.

"Com a energia renovada depois de um pequeno período de férias, volto com força total", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador destacou a pauta da educação como a primeira a ser tratada no seu retorno. “Com a energia renovada depois de um pequeno período de férias, volto com força total. Hoje teremos um encontro com os diretores de escolas da Rede Estadual, que acabaram de ser eleitos. Vamos alinhar estratégias de educação para este ano junto das equipes diretivas das escolas”, afirmou Eduardo Leite.