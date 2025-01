Polícia Civil prende namorada de envolvido na morte de delator do PCC

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (16), a namorada de Kauê do Amaral Coelho. O rapaz tem mandado de prisão expedido pela Justiça, mas está foragido. Ele foi o primeiro suspeito identificado, ainda em novembro do ano passado, por participação no homicídio de Vinícius Lopes Gritzbach, com tiros de fuzis, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

O suspeito, que foi preso em 2022 por tráfico de drogas, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), circulou pelo saguão do aeroporto no dia do crime. De acordo com a investigação, assim que viu a vítima seguindo em direção ao desembarque, sinalizou aos atiradores que aguardavam na área externa em um carro.

Identificada como Jackeline Leite Moreira, a namorada do foragido foi conduzida ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo (DHPP) para prestar esclarecimentos. A diretora do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, espera que essa prisão ajude a encontrar Kauê. Ele teria se escondido em uma comunidade do Rio de Janeiro. Após operação recente das polícias dos dois estados, Aleixo aponta que Kauê já teria saído de lá.

De acordo com a delegada, mais um mandado de prisão, da Justiça paulista, deve ser cumprido nesta quinta-feira. Ela disse que há a possibilidade do alvo desse mandado ser o motorista dos dois atiradores de Gritzbach. Ao todo, seis mandados de prisão foram expedidos dentro da investigação do DHPP, na Polícia Civil, até hoje.

Até o momento, três mandados foram cumpridos: além da namorada do foragido, dois homens que teriam ajudado Kauê na fuga. Os outros dois mandados não cumpridos correspondem à prisão de Kauê e de um homem que pode ser mandante do assassinato, segundo a diretora do DHPP.