Governador inaugura ampliação da subestação de Pomerode beneficiando cerca de 15 mil unidades consumidoras

Fotos: Eduardo Valente/GOVSC

O governo de Santa Catarina e a Celesc inauguraram nesta quarta-feira, 15, a ampliação da Subestação de Pomerode, no Vale do Itajaí. O investimento é de R$ 14,3 milhões, com recursos oriundos de financiamento realizado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O ato contou com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, e demais autoridades locais.

A obra teve como principal objetivo o aumento da capacidade de distribuição de energia na região, trazendo benefícios diretos a aproximadamente 15 mil unidades consumidoras, abrangendo todos os bairros de Pomerode e algumas áreas do município vizinho, Blumenau.

O governador Jorginho Mello destacou a importância de obras como esta para o desenvolvimento do estado. “Essa ampliação, além de um avanço técnico, é parte do nosso compromisso com o bem-estar da população e o crescimento sustentável da nossa economia. Santa Catarina está investindo em infraestrutura para garantir que os catarinenses tenham acesso a serviços de qualidade, fomentando o progresso das nossas cidades e fortalecendo setores essenciais como o turismo e a indústria”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC

A subestação recebeu um incremento de 26,67 MVA (Mega Volt-Ampere). “Esse reforço representa um aumento de 66% na capacidade instalada desta subestação e permitirá um fornecimento de energia mais estável e eficiente, acompanhando o crescimento da demanda local por cerca de 10 anos, de acordo com as projeções atuais”, afirmou o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa.

A obra de ampliação foi estratégica para garantir a qualidade no fornecimento de energia para a população e os setores econômicos de Pomerode e Blumenau, proporcionando maior confiabilidade no serviço prestado pela Celesc.