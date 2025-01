BRDE amplia em 96% financiamentos para prefeituras do Rio Grande do Sul em 2024

Diretor do BRDE se reuniu com o prefeito de Estância Velha para ampliar parcerias com o município -Foto: Cleberton Baruffi/BRDE

Diante dos desafios para a reconstrução dos municípios após os eventos meteorológicos de 2024, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) acionou diferentes parceiros operacionais para ampliar as possibilidades de financiamento e apoio técnico às prefeituras gaúchas. Com esse esforço, o banco registrou R$ 190 milhões em novas operações para o setor público no ano passado, considerando apenas o Rio Grande do Sul. O volume é 96% superior ao registrado em 2023, quando as contratações com as prefeituras ficaram em R$ 97,2 milhões.

Além de quase dobrar o volume de financiamento ao setor público no período, o BRDE também concluiu em 2024 os dois primeiros leilões de parceria público-privada (PPP) registrados no RS após a enchente de maio. Os projetos de modernização do sistema de iluminação pública dos municípios de Santa Maria e Sapiranga, ambos com a modelagem liderada pelo banco, representam investimentos privados na ordem de R$ 346 milhões.

Novas parcerias

Com o objetivo de ampliar as parcerias com os municípios, o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, iniciou nesta quarta-feira (15/1), pela região do Vale do Sinos, uma série de agendas com os prefeitos logo na arrancada dos novos mandatos.



“O banco tem na sua missão apoiar as prefeituras e nossa expectativa é muito positiva para ampliarmos as parcerias ao longo deste ano, necessariamente não apenas com financiamento, mas com assistência técnica na construção de projetos que oportunizem melhores serviços às comunidades”, frisou Busatto. O roteiro incluiu outras regiões a serem visitadas nas próximas semanas.

Ainda na parte da manhã, o diretor reuniu-se com o prefeito de Estância Velha, Diego Francisco, quando foram discutidas possibilidades de apoio a novos projetos na cidade, que tem cerca de 48 mil habitantes. Busatto apresentou as diferentes modalidades de financiamento, mas colocou a estrutura do banco à disposição caso a prefeitura avalie o interesse em estruturar uma PPP para qualificar o sistema de iluminação pública.

O encontro com o prefeito Giovani Feltes, recém-empossado para o quarto mandato em Campo Bom, ocorreu no início da tarde. Ao destacar os benefícios da parceria com o setor privado, Busatto igualmente levou ao prefeito a proposta do BRDE liderar o projeto de concessão da iluminação pública. Ao mesmo tempo, salientou as alternativas para financiar novos projetos, inclusive com recursos de fontes internacionais.

Por meio do programa Município Forte é BRDE , é possível financiar obras de mobilidade urbana, saneamento, iluminação pública e modernização da administração tributária, financeira, gerencial e patrimonial. Já a partir do programa Sul Resiliente, parceria do BRDE com o Banco Mundial, disponibiliza recursos à prevenção de desastres naturais, e inclui também o mapeamento de risco e planos de contingência, treinamento de servidores municipais ou aquisição de sistemas e equipamentos para monitoramento.