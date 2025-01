Municípios da região Noroeste foram atingidos por tempestades isoladas

Pejuçara foi um dos municípios da região Noroeste que registrou fortes rajadas de vento e granizo na tarde desta terça-feira (14). O temporal causou estrados em propriedades rurais localizadas nas proximidades de Linha Macúglia, Pedreira, Jacicema, Cambará e Rincão. A zona urbana não foi atingida pelo temporal.

Segundo Francis Bisognin, da Defesa Civil de Pejuçara, não houve registro de desabrigados. A Defesa Civil do RS emitiu um alerta para as condições do tempo. A previsão indica que a instabilidade deverá seguir ainda nesta quarta (15) com a possibilidade de novos temporais isolados.

O município de Eugênio de Castro também relatou queda de granizo na localidade de Rincão dos Dürks. Uma forte chuva, acompanhada de ventos intensos e queda de granizo, ainda foi registrada na localidade de Campo Santo, no interior de Coronel Bicaco.