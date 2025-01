Estado investirá R$ 1,4 milhão na preparação de terreno que receberá casas para atingidos pelas enchentes em Eldorado do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), investirá R$ 1,4 milhão, através de cedência de horas-máquinas, na preparação do terreno que receberá casas provisórias e definitivas em Eldorado do Sul.

O convênio para o plano de trabalho foi assinado na terça-feira (14/1) pelo diretor-geral da Sedur, Guilherme Santos, e pela prefeita de Eldorado, Juliana Carvalho. As unidades serão destinadas às famílias atingidas pelas enchentes de abril e maio de 2024.

“Essas ações reforçam o compromisso do governador Eduardo Leite em promover melhorias habitacionais e de infraestrutura, visando proteger e trazer mais dignidade à população de Eldorado do Sul”, destacou Santos.

A Sedur é responsável pela limpeza dos terrenos, nivelamento de lotes e abertura de vias, ações necessárias para realocação e implantação de casas provisórias e definitivas, que serão realizadas posteriormente pela Secretaria de Habitação.

De acordo com a prefeita Juliana, a assinatura representa um passo importante para oferecer mais conforto e dignidade à população atingida pelas enchentes. “Com a assinatura do Plano de Trabalho, daremos início à preparação do terreno que irá alocar as novas residências. Essas moradias tão aguardadas pelo nosso povo se tornarão realidade”, declarou.

Obra contra as cheias terá recursos federais

Outra pauta tratada durante o encontro foi a atualização do projeto de proteção contra cheias na cidade. Segundo Santos, Eldorado do Sul será contemplada com R$ 531 milhões em recursos federais, conquistados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal.

As obras incluem a construção de duas casas de bombas de drenagem, redes de macrodrenagem, canais de descarga, drenos coletores e um dique de 8,6 quilômetros. O empreendimento, que já possui licenciamento prévio da Fepam, terá licitação lançada nos próximos meses.

Essas iniciativas fazem parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

Texto: Felipe Fontoura / Ascom Sedur

Edição: Secom