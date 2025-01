Identificada vítima de execução em Santo Ângelo

Foi identificado o homem executado a tiros por volta das 15h de ontem, 14, na Rua Sete de Setembro, 391, próximo à Rua Oswaldo Cruz. A vítima foi identificada como sendo Yuri Silva de Oliveira de 24 anos de idade.

O CRIME

Segundo informações preliminares, os bandidos chegaram num veículo Renault, branco, estacionaram nas proximidades, e um deles bateu palmas no portão da residência. Quando a vítima abriu a porta da casa, um homem abriu fogo com armamento pesado. A vítima morreu na hora.

Yuri Silva de Oliveira usava tornozeleira eletrônica. Também foi constatado que o veículo Renault, tinha placas clonadas. Um dos criminosos foi preso logo na sequência pela BM na Rua Oswaldo Cruz.

Ainda durante a tarde, a Brigada Militar de Santo Ângelo efetuou a prisão em flagrante de mais três indivíduos suspeitos de envolvimento no crime. A ação rápida foi resultado do trabalho integrado entre as guarnições de serviço e o setor de inteligência, que agiram imediatamente após o crime.

Durante a abordagem, foram apreendidas armas de alto poder ofensivo, incluindo um fuzil calibre 5.56, com dois carregadores e 58 munições, e uma espingarda semiautomática calibre 12, com dois carregadores e 8 munições. Além disso, foi apreendido um veículo utilizado pelos criminosos, que estava com placas adulteradas.

Os indivíduos presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanecerão à disposição da Justiça.

Esse foi o primeiro homicídio do 2025 em Santo Ângelo.