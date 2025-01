Polícia Civil de Palmeira das Missões prende responsável pela perseguição que terminou em morte

Na tarde desta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025, foi dado cumprimento a mandado de prisão expedido pela Comarca de Palmeira das Missões em desfavor de um homem, de 28 anos de idade.

Após os procedimentos legais, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição do Juízo.

A decretação da prisão preventiva se deu em procedimento que apura crime de homicídio, envolvendo fato ocorrido no dia 14 de dezembro de 2024, quando um veículo colidiu com um poste de energia elétrica.

Em diligências preliminares realizadas, constatou-se que, após desentendimento ocorrido em um bar, a vítima Robson Cleiton Brandão, foi perseguida pelo veículo do suspeito, em via pública, sendo que, na fuga a vítima colidiu o veículo num poste de energia elétrica.

O fato ocorreu na Esquina Brandão, interior da Cidade de Palmeira das Missões.

Ainda, no dia de hoje, foi cumprido mandado judicial de ingresso, busca e apreensão na residência do suspeito, situada no Bairro Profelurb, sendo apreendido o veículo utilizado quando da prática do crime investigado.