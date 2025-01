Selbetti está entre as melhores do Great Place to Work

A Selbetti Tecnologia, uma das maiores provedoras de soluções de TI do país, está entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Great Place To Work®. No ranking regional, que contempla as empresas de Santa Catarina, a Selbetti está em 9º lugar, e no ranking nacional de tecnologia, em 27º posição. Este é o terceiro ano consecutivo que a Selbetti participa da premiação e, desde então, vem somando conquistas.

Atualmente, a Selbetti conta com mais de 1,9 mil profissionais, distribuídos em 20 filiais em vários estados. A empresa tem se consolidado como uma one stop tech – oferecendo uma ampla gama de serviços aos clientes – que começa desde soluções de impressão, até a estruturação de projetos envolvendo atendimento ao cliente, infraestrutura de tecnologia da informação e cibersegurança. Para isso, a Selbetti desenvolveu uma forte estratégia de aquisição de outros negócios, trazendo para o grupo a tecnologia e os recursos humanos necessários para oferecer aos seus clientes serviços de ponta.

“Para nós, as pessoas são parte fundamental da estratégia corporativa. Por isso, nossos valores são pautados pela transformação, excelência com simplicidade e humanidade – além de uma visão centrada no cliente”, comenta Junior Selbach, CEO da Selbetti Tecnologia. “O prêmio é um reflexo do nosso comprometimento com essa visão, e motivo de orgulho para nós”, complementa o executivo.

Empresa em crescimento

Em meio à sua crescente expansão, a Selbetti tem intensificado sua estratégia de aquisição de novos talentos. A empresa oferece diversas vagas por todo o Brasil, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional em carreiras voltadas para tecnologia.

Entre os benefícios oferecidos aos seus colaboradores, estão bolsas de estudos, acesso à universidade corporativa e a uma plataforma de idiomas para aperfeiçoamento profissional; programas de bem-estar como atendimento psicológico e aulas de meditação, licença-maternidade estendida, planos para uso de academias e plano de saúde para pets. As informações completas sobre carreiras na Selbetti podem ser acessadas aqui.

A premiação

O Great Place to Work Brasil avalia aspectos como as práticas culturais da empresa e o índice de confiança da última pesquisa realizada. Esses resultados são comparados com outras grandes empresas do mercado. Além disso, há outros critérios de pesquisa, que envolvem análises aprofundadas das práticas de gestão, ambiente de trabalho, benefícios oferecidos e feedback dos colaboradores.

Os questionários aplicados – com o objetivo de avaliar o ambiente de trabalho, o clima organizacional e a gestão de pessoas– resultam na pontuação que classifica as empresas, separadas por pequeno, médio e grande porte. O ranking completo pode ser acessado aqui: https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/