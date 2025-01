Adolfo Brito assume como governador do Estado em exercício

Entre os dias 14 e 15 de janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, assume a função de governador do Estado em exercício, renovando o já tradicional gesto de cortesia entre os Poderes Executivo e Legislativo. A transmissão de cargo foi realizada pelo vice-governador Gabriel Souza em ato no Salão Negrinho do Pastoreio, nesta terça-feira (14/1), no Palácio Piratini.

Emocionado, o parlamentar relembrou sua trajetória desde a infância em família humilde até a conquista de sucessivos mandatos, alçando a presidência da Assembleia e, agora, o exercício do cargo de líder do Poder Executivo. "É um momento de muita emoção. Depois de uma jornada de muito trabalho, de começar engraxando sapato, carregando mala, vendendo fruta, entregando jornal, estou aqui como governador”, disse Brito após a assinatura de transmissão do cargo. “Assumo interinamente o governo do Estado com muita honra e com os pés no chão, como sempre fiz em todos os meus atos políticos. Agradeço ao governador Eduardo Leite e ao vice-governador Gabriel Souza pela cortesia, reafirmando a parceria que temos mantido na busca de sempre viabilizar o que é melhor para o Rio Grande do Sul”, acrescentou Brito.

“Assumo interinamente o governo com muita honra e com os pés no chão”, disse Adolfo Brito -Foto: Joel Vargas/GVG

O vice-governador, que em 2022 presidiu o Legislativo gaúcho e também recebeu a gentileza do exercício temporário da governadoria, reforçou o simbolismo do ato em respeito à Constituição. “No Rio Grande do Sul, cultivamos o respeito e o diálogo entre os poderes. Em homenagem à boa relação entre Executivo e Legislativo, em nome do governador Eduardo Leite, é uma satisfação repassar o cargo ao deputado Brito, renovando esse gesto de republicanismo que fortalece e evidencia o nível elevado da nossa política", afirmou Gabriel, desejando sorte ao governador em exercício no período de interinidade.

“No Rio Grande do Sul, cultivamos o respeito e o diálogo entre os poderes”, afirmou Gabriel Souza -Foto: Joel Vargas/GVG

Em seu primeiro dia na sede do Executivo, Brito terá uma série de agendas para atender comitivas do interior e representantes de federações e cooperativas. Na quarta-feira (15/1), o governador em exercício cumprirá agendas no interior, no município de Sobradinho, cidade em que nasceu, onde também terá reuniões com prefeitos e lideranças da região.

Em seu discurso, Brito destacou a importância do diálogo com o interior, em especial para colher informações e sugestões à pauta que foi sua bandeira enquanto presidente do Parlamento: a reservação de água e a promoção da irrigação para enfrentamento às estiagens. “Em parceria com o governo, muitas amarras que travavam o avanço da irrigação já foram desfeitas. O Estado está fazendo investimentos importantes e, do lado do Parlamento, seguiremos trabalhando sistematicamente para colher as necessidades de mudanças na legislação e fomentar a irrigação, essencial para nossa produção, sempre respeitando o cuidado com o meio ambiente”, afirmou.

Na quinta-feira (16/1), o presidente do Parlamento retransmite o cargo ao governador Eduardo Leite, que retorna de um período de férias. Na oportunidade, Gabriel Souza também retoma as atribuições de vice-governador.