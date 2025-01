Impulsionada pela recuperação da capacidade de investimento do Estado, Secretaria de Obras Públicas acelera entregas

A Secretaria de Obras Públicas (SOP) teve conquistas significativas em 2024, fruto de uma reengenharia interna que modernizou processos, melhorou o monitoramento de obras e ampliou a relação com outras pastas.

A contratação simplificada, por exemplo, uma das inovações que a secretaria desenvolveu no último ano, reduziu substancialmente os prazos para início de obras escolares . Impulsionada pela recuperação da capacidade de investimento do Estado, a SOP intensificou a reestruturação iniciada no começo da atual gestão para destravar investimentos e acelerar entregas.

“Desde nosso primeiro dia, temos como meta desenvolver melhores práticas e deixar um legado de qualificação dos sistemas da secretaria. Em 2024, muitos planos tornaram-se realidade, e a expectativa é por um 2025 de ainda mais concretizações”, projeta a titular da SOP, Izabel Matte.

O aprimoramento da gestão, que possibilitou a implantação da contratação simplificada, tem gerado realizações importantes. Com esse sistema, o tempo entre a solicitação da demanda para manutenção dos prédios escolares e o início da obra caiu de cerca de 430 dias, em 2022, para aproximadamente 90, em 2024.

Outro marco ocorreu em outubro, quando o governo chegou a 300 obras concluídas em escolas estaduais desde 2023, número que já chega a 340.

Monitoramento

Em 2024, o monitoramento das obras teve grande impulso com o investimento de mais de R$ 1 milhão no aprimoramento do Sistema de Gestão de Obras (SGO), ferramenta de controle do andamento dos trabalhos.

O SGO foi ampliado e passou a concentrar funções de sistemas mais antigos, modernizando a fiscalização e permitindo um melhor gerenciamento da secretaria. Se, no início, ele tratava apenas das escolas, passou a incluir as demandas dos demais prédios públicos.

A transparência e o controle dos resultados foram ampliados em maio, com a adoção do BI (business intelligence), plataforma que reúne e exibe de forma visual os dados das obras, fornecendo métricas e indicadores. Ela permite fazer uma análise aprimorada dos dados, identificar gargalos e aperfeiçoar os processos internos.

O SGO e o BI garantem melhor gerenciamento das obras e auxiliam na tomada de decisões. O resultado é que a secretaria ganhou eficiência e agilidade na identificação de problemas, a partir da possibilidade de análises mais assertivas.

Modernização dos equipamentos

A modernização da SOP é ancorada na melhora das condições de trabalho dos servidores. Em 2024, a secretaria adquiriu novos equipamentos e proporcionou uma infraestrutura mais adequada tanto na sede, em Porto Alegre, quanto no interior, concretizando investimentos de quase R$ 9 milhões.

Em outubro, a SOP entregou 15 carros locados para dez Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops) e para a Subsecretaria de Obras na Educação, com investimento anual de R$ 420 mil. Os veículos facilitam o deslocamento dos servidores para fiscalizar obras nos prédios públicos estaduais.

Entre as medidas para qualificar o trabalho dos servidores também estão a renovação de contratações emergenciais de técnicos e a melhoria do suporte de tecnologia da informação (TI) nas regionais.

A administração, inclusive, deu sequência às visitas às Crops para se fazer mais presente no interior, conhecendo as condições em que os locais de trabalho se encontravam e apresentando as novas formas de gestão em implementação.

Isso embasou a realização de melhorias, incluindo a compra de mobiliário, de computadores e notebooks com configuração avançada, de softwares de arquitetura e engenharia e de equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacetes, botinas, coletes e óculos de proteção.

Novas ideias

A reengenharia interna que a SOP realiza vem fomentando o desenvolvimento de ideias originais e a implementação de novas tecnologias. Foi ampliado, por exemplo, o uso da metodologia BIM (Building Information Modeling, ou modelagem de informação da construção, em tradução livre), que reúne tecnologias que permitem usar modelos digitais de uma construção de modo colaborativo, integrando todos os participantes de um empreendimento.

Por meio dessa ferramenta, os modelos digitais produzidos permitem que os envolvidos tenham um melhor entendimento do projeto e, por consequência, da futura obra. Durante a fase de planejamento, por exemplo, é possível estimar custos antes da efetiva execução da obra e, por meio de simulações, prevenir erros, dando mais confiabilidade aos projetos.

Continuidade

Em 2024, a aproximação com outras secretarias se intensificou, permitindo traçar com maior efetividade as prioridades de cada pasta, identificando as obras mais necessárias. Com a Secretaria da Educação (Seduc), por exemplo, as reuniões de alinhamento são semanais. Nelas, as duas pastas organizam a qualificação dos prédios escolares, acompanhando andamentos e definindo novas ações.

A aproximação entre as secretarias segue a determinação do governador Eduardo Leite que, no início do atual mandato, colocou a recuperação da educação como seu grande objetivo. Além disso, a SOP prosseguiu com a remodelação do organograma interno, aperfeiçoando o andamento dos trabalhos internos e adaptando a estrutura da pasta aos novos processos.

“Tínhamos que retomar de forma ágil a recuperação do patrimônio público, assim como estabelecer prazos menores para a construção das novas demandas, com foco na visão de futuro e na reconstrução do Rio Grande. Isso não seria possível sem a reestruturação da secretaria e a criação de melhores condições de trabalho para os nossos servidores”, concluiu a secretária Izabel.

Balanço da SOP

