Badesul financia R$ 3 milhões na revitalização de pavimento de Seberi

Mais de R$ 3 milhões estão sendo investidos na revitalização do pavimento de dez ruas no município de Seberi, por meio do programa Badesul Cidades. As obras, iniciadas em maio deste ano, incluem serviços de capeamento e recapeamento asfáltico, financiados pela agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a prefeitura municipal.

Na Avenida General Flores da Cunha, além do recapeamento asfáltico, os canteiros centrais estão sendo revitalizados, com a instalação de postes e luminárias. Cerca de 60% das obras de pavimentação já foram concluídas, enquanto as instalações subterrâneas para a nova iluminação estão praticamente finalizadas. As intervenções nos canteiros centrais ainda se encontram em fase inicial.

As ruas adjacentes à Avenida General Flores da Cunha que também passam por melhorias incluem: José Bonifácio, Pinto Bandeira, Dr. Alfredo Westphalen, TV Sauer, Cel. Borges do Canto, Ten. Cel. Pedro Rodrigues, Cel. Evaristo do Amaral, João Pessoa e José Garibaldi. Até o momento, o pavimento de cinco dessas vias já foi concluído, com a sinalização ainda pendente.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou a parceria entre Badesul e os municípios. “A agência continua sendo um importante agente de desenvolvimento e transformação nas cidades gaúchas. Essa melhoria na infraestrutura de Seberi é muito importante para a localidade, pois impacta na mobilidade urbana, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores”, disse.

A previsão é de que todas as obras sejam entregues à população no primeiro trimestre de 2025. “A melhoria da mobilidade urbana é o principal objetivo desse processo de concessão de crédito, que oferece não apenas recursos, mas também qualidade de vida e desenvolvimento aos municípios gaúchos”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.