Barra do Guarita Há 3 horas Brigada Militar e Polícia Civil apreendem cigarros contrabandeados em Barra do Guarita Durante a operação, foram apreendidas 32 caixas de cigarros de origem estrangeira

Acidente Há 1 dia Caminhonete colide com palmeiras e arrasta árvore no Centro de Três Passos Apesar da cena inusitada, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais ao veículo e ao meio ambiente, com a destruição das palmeiras no local.